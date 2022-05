L’été à Magné – Expositions de l’Espace Culturel du Four Pontet Magné Magné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-05-26 – 2022-08-10

Au programme :

– Du 13 au 25 Mai – 14h/19h : Benoit Guérin (peinture) ; Odile Triaud (Sculpture) ; Fred (photographie)

– Du 26 mai au 8 juin – 14h30/18h30 : 12 graveurs exposent à la chapelle Sainte-Macrine

– Du 27 mai au 8 juin : Nathalie Dentin ; Marie Rohaut-Fleck

– Du 10 au 22 juin : Véronique Coineau ; Denis Le Taconnoux ; Paul Chognot

– Du 24 Juin au 06 juillet : Pablo Lopez ; Laurent Malouvet

– Du 08 au 20 juillet : Françoise Lechelon ; Michel Sabaté ; Gilles Babin ; Yanis Lopez

– Du 22 au 24 Juillet : 34e Festival International de peinture

– Du 29 juillet au 10 Août : Kisséwon ; Mireille Cornu ; Xavier Gentilleau Info : fourpontet@magneculture.fr Au programme :

