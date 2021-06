L’été à l’Espace Jeunes : séjours été Châteaubourg, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Châteaubourg.

L’été à l’Espace Jeunes : séjours été 2021-07-17 – 2021-07-23 Espace Jeunes, Maison pour Tous 9 Rue Louis Pasteur

Châteaubourg Ille-et-Vilaine

L’Espace Jeunes propose 2 camps cet été. Du 17 au 23 juillet, pour les 11-13 ans, à l’ éco-domaine du Bois du Barde (Mellionnec, 22) : course d’orientation et canoé kayak (Tarif : entre 92 € et 152 € suivant ton quotient familial). Du 17 au 21 août, pour les 11-14 ans, au camping Le pont de l’étang (Fréhel, 22) : bouée tractée et catamaran (Tarif : entre 104 € et 164 € suivant ton quotient familial). Le programme est à télécharger en pièce jointe. Pour plus d’informations, contactez Alexandre Ménage au 06 17 91 09 97 ou 02 99 00 77 03 ou par mail espace.jeunes@chateaubourg.fr

