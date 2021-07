L’été à l’Espace Jeunes : programme animations été Châteaubourg, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Châteaubourg.

L’été à l’Espace Jeunes : programme animations été 2021-07-07 – 2021-09-01 Espace Jeunes, Maison pour Tous 9 Rue Louis Pasteur

L’Espace Jeunes propose aux jeunes entre 11 et 17 ans, un programme d’animations diverses du 7 juillet au 1er septembre. Les animations auront lieu à l’Espace Jeunes, 9 rue Louis Pasteur à la Maison Pour Tous, ou dans des salles municipales et parfois à l’extérieur pour des sorties, en période de vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 14h à 19h. L’arrivée se fera entre 14h et 14h30 et départ entre 16h30 et 19h. Certaines animations sont gratuites, d’autres payantes, inscription obligatoire auprès d’Alexandre Menage. Possibilité de se procurer un dossier d’inscription et fiche d’inscription : sur le site internet de la ville de Châteaubourg, rubrique ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE > 10-25 ANS > ESPACE JEUNES ; ou à l’Espace Jeunes au sein de la Maison Pour Tous ou bien à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Les documents sont à transmettre par mail à espace.jeunes@chateaubourg.fr ou dans la boîte-aux-lettres « service jeunesse », devant la Maison Pour Tous. Une confirmation de l’inscription vous sera envoyée par mail. L’adhésion annuelle est de 1 €. Le programme peut évoluer suivant les conditions sanitaires liées au Covid.

Pour plus de renseignements, contactez Alexandre Menage au 06 17 91 09 97 ou par mail à espace.jeunes@chateaubourg.fr

+33 6 17 91 09 97

