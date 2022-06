L’été à Lescar, 2 juillet 2022, .

L’été à Lescar



2022-07-02 – 2022-08-31

EUR 0 0 Après deux années particulièrement éprouvantes, l’été 2022 marquera le retour des festivités. C’est l’occasion de se retrouver,sous le soleil avec légèreté et convivialité. La saison estivale se veut animée à Lescar ! En effet, nous vous avons concocté un programme intense et varié pour petits et grands mêlant la fête, la musique, le sport, la culture et la découverte !

Weekend en musique, sport et danse: activités sportives pour tous, Dimanches en musique: concerts du mois de juillet, Autour du patrimoine: Le musée, les visites guidées, balades en famille: Les circuits pour découvrir la ville….

