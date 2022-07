L’été à la médiathèque Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Venez faire le plein d'activités à la médiathèque Henry Duflot ! Les mercredis, la médiathèque propose un domino livres à 15h. Les samedis sont consacrés à l'atelier Dessines à la façon d'Hervé Tullet à 15h. Pour les personnes souhaitant découvrir et expérimenter l'informatique (bureautique, robotisation, blinkbook, scratch…), des ateliers auront lieu les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Atelier sur réservation. mediatheque.henryduflot@orange.fr +33 3 23 97 99 18

