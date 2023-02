L’Ete à la Maison des Arts : Exposition “Les Métamorphoses” Maison des arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Catégories d’Évènement: Cajarc

L'Ete à la Maison des Arts : Exposition "Les Métamorphoses" Maison des arts Georges et Claude Pompidou, 12 mai 2023, Cajarc

2023-05-12 10:00:00 – 2023-06-17 13:00:00

Maison des arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

Cajarc

Lot Vernissage le 17 Juin

Visites commentées,

Ateliers Pom*pompidou 5/12 ans:

Jeudi 13 juillet / Jeudi 20 juillet / Jeudi 27 juillet / Jeudi 3 août / Jeudi 10 août / Jeudi 17 août / Jeudi 24 août

Ateliers Pom*pompidou des tout-petits 2/4 an:

Mercredi 12 juillet / Mercredi 19 juillet / Mercredi 26 juillet / Mercredi 2 août / Mercredi 9 août / Mercredi 16 août / Mercredi 23 août

Programme complet à venir EXPOSITION EDI DUBIEN : LES MÉTAMORPHOSES “Edi Dubien cultive une relation intime avec le monde vivant. Artiste autodidacte, il dessine, peint, sculpte et moule des figures au statut changeant, métaphores liées à l’identité, au corps et à la violence d’un monde normalisant. Dans ses œuvres, humains – enfants et jeunes hommes -, animaux et végétaux développent des relations d’échange, de symbiose et de métamorphose. L’humanité qui s’illustre dans ces images ne domine pas la nature, elle s’y fond. Tout comme Edi Dubien, qui trouve plus jeune un salutaire réconfort au cœur de la nature et de ses habitants, face à la rudesse de la vie, un corps inadéquat, une identité à reconstruire. Sur le papier, sur la toile, dans la résine ou la céramique, l’enfant, l’ours, le renard, le chevreuil, l’oiseau, le lapin, l’arbre se regardent, se soutiennent, fusionnent : ensemble, ils se présentent dans toute leur fragilité face à un monde rationnalisé et matérialiste. L’exposition déploie un large ensemble des dessins, peintures et sculptures récent·e·s d’Edi Dubien, ainsi que de nouvelles œuvres réalisées spécialement pour la Maison des arts. La présentation de ses collections personnelles de photographies et d’objets permet en outre d’approcher au plus près de son processus de travail et de ses sources d’inspiration.” Edi Dubien, “Les couronnes sont fragiles”, 2021, peinture sur toile, 92x65cm,

Maison des arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

