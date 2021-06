L’été à la Cave Po’ Parc des Merlettes, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Toulouse.

L’été à la Cave Po’

du vendredi 2 juillet au samedi 28 août à Parc des Merlettes

### Musiques à l’air libre ! Chaque année, la programmation estivale est exclusivement musicale à la Cave Po’. Cette année, ce sera un peu différent et, vous le verrez, du théâtre d’objets et une lecture-marathon seront aussi au programme (de 48 h non-stop !) … Rendez-vous dès le 2 juillet avec Mathieu Barbances, Hélène Piris, Julia Pertuy, Thierry Di Filippo, le duo Saravah, la compagnie Les Hommes sensibles, Alberi sonori, Hadrien Moglia, Rébecca Ferron, François Dorembus, la compagnie 24 Carats, Nadine Rossello, Didier Dulieux, les Femmouzes T… ### Programme * **Du vendredi 2 au 4 juillet, de 20h à 20h, 48h non-stop** : [Don Quichotte](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/36128/Lecture%20marathon%20de%20Don%20Quichotte%20) – Lecture Marathon. * **Du jeudi 8 au vendredi 9 juillet à 20h30** : [Carte blanche à Mathieu Barbances & Hélène Piris](http://www.cave-poesie.com/carte-blanche-a-mathieu-barbances/) – Chansons (Première partie : Julia Pertuy). * **Samedi 10 juillet à 20h30 et dimanche 11 juillet à 16h** : [Tangoleon](http://www.cave-poesie.com/tangoleon/) – Tango (Première Partie le samedi : Julia Pertuy). * **Mercredi 14 et samedi 17 juillet à 20h30** : [Carte blanche à Thierry Di Filippo](http://www.cave-poesie.com/carte-blanche-a-thierry-di-filippo/) – Musiques du Monde & musiques actuelles. * **Du mardi 20 au samedi 24 juillet à 20h30** : [Saravah](http://www.cave-poesie.com/saravah/) – Musique brésilienne. * **Du mardi 27 au samedi 31 juillet à 20h30** : [Bateau](http://www.cave-poesie.com/bateau-2/) – Théâtre d’objets & cirque (Cie Les Hommes sensibles). * **Du mardi 3 au samedi 7 août à 20h30** : [Les Racines qui brisent le béton](http://www.cave-poesie.com/les-racines-qui-brisent-le-beton/) – Concert trad italien actuel (Alberi sonori). * **Du mardi 10 au vendredi 14 août à 20h :** [Carte blanche à Hadrien Moglia](http://www.cave-poesie.com/carte-blanche-a-hadrien-moglia/) – Flamenco. * **Du mardi 17 au samedi 21 août à 20h** : [Âme-slam](http://www.cave-poesie.com/ame-slam/) – Chansons & musiques actuelles (François Dorembus & Rebecca Ferron). * **Du mardi 24 au mercredi 25 août à 19h** : [Bouche bée](http://www.cave-poesie.com/bouche-bee/) – Étape de création / Concert & prise de parole (Cie 24 Carats). * **Du mardi 24 au samedi 27 août à 20h** : [Ribella](http://www.cave-poesie.com/ribella/) – Chansons et poésies de la Méditerranée (Nadine Rossello & Didier Dulieux) * **Samedi 28 août à 20h30** : [Les Femmouzes T. fêtent l’été !](http://www.cave-poesie.com/les-femmouzes-t-fetent-lete/) – Chansons manifestives à danser (Françoise Chapuis & Rita Macêdo). _Gratuit / Hors-les-murs au Parc des Merlettes, route de Seysses, quartier Papus _ ![]() ### Plus d’infos [Site de la Cave Poésie](http://www.cave-poesie.com/agenda/) ![]() ### Infos pratiques * Du 2 juillet au 28 août 2021. * Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle. * Réservation sur [Festik](https://cavepoesie.festik.net) ou par téléphone au 05 61 23 62 00. * Bar et en-cas sur place. * Pensez à venir avec votre masque

6 € > 13 €

Culture

Parc des Merlettes Allée de Guyenne, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

