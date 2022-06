L’ÉTÉ À CORNIMONT 2022 – FOIRE AUX KNEFFLES ET FUMÉ VOSGIEN Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: 88310

L'ÉTÉ À CORNIMONT 2022 – FOIRE AUX KNEFFLES ET FUMÉ VOSGIEN
Place de la Pranzière Centre du village Cornimont

2022-07-31 11:00:00 – 2022-07-31 22:00:00

Cornimont 88310 Venez goûter les fameuses kneffles et son fumé vosgien ! Buvette, restauration et animation toute la journée. cdfcornimont@free.fr +33 3 29 24 17 84 Place de la Pranzière Centre du village Cornimont

