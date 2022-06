L’ÉTÉ À CORNIMONT 2022 – ANIMATION MUSICALE ET FEU D’ARTIFICE Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: 88310

Cornimont

L'ÉTÉ À CORNIMONT 2022 – ANIMATION MUSICALE ET FEU D'ARTIFICE Cornimont, 13 juillet 2022, Cornimont.
Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ Cornimont

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 23:00:00
Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ

Cornimont 88310
Bal populaire par le groupe Nevermind dès 21h00. Défile des lanternes à 21h30. Spectacle pyrotechnique à 22h30. Petite restauration et buvette sur place.
mairie@cornimont.fr +33 3 29 24 11 13 http://www.cornimont.fr/

Lieu Cornimont Adresse Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ Ville Cornimont

L'ÉTÉ À CORNIMONT 2022 – ANIMATION MUSICALE ET FEU D'ARTIFICE Cornimont 2022-07-13

Cornimont 88310