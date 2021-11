Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris L’État du monde Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’État du monde Théâtre de la Ville – Abbesses, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 au 30 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 11h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 15h30

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 16h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h

payant

De l’effet papillon au « penser global, agir local », l’écologie pensée à partir de la vie ordinaire. Comment lutter contre le réchauffement climatique quand nombre d’ustensiles familiers et de gestes quotidiens apparemment anodins contribuent à polluer la planète ? Dans L’État du monde, leur nouvelle création, Inês Barahona et Miguel Fragata de la compagnie portugaise Formiga Atómica examinent de près ce dilemme. Ils se demandent à quel point un grille-pain, un sèche-cheveux ou un minibar, voire le simple fait de beurrer une tartine, peuvent être à l’origine de catastrophes écologiques: incendies, tempêtes de sable, tsunamis… L’idée étant de partir de ce qui est tellement proche qu’on y prête peu d’attention pour souligner, exemples à l’appui, le fait que la crise écologique n’est pas une réalité qui nous concerne seulement de loin, mais combien au contraire elle est dans la vie de tous les jours. SPECTACLE ADAPTÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) ET CODÉE EN LANGUE FRANÇAISE PARLÉE COMPLÉTÉE (LFPC) le dimanche 27 mars à 15h et le mardi 29 mars à 10h (scolaire) En partenariat avec Accès Culture, des pièces de théâtre et des spectacles de danse comprenant des paroles sont adaptés en langue des signes française (LSF) par des comédiens LSF. En collaboration avec les équipes artistiques, les comédiens sourds ou comédiens-interprètes LSF sont intégrés aux spectacles. Réservation des séances adaptées : csimon@theatredelaville.com / téléphone : 01 48 87 59 50 TEXTE Inês Barahona, Miguel Fragata MISE EN SCÈNE MIGUEL FRAGATA // SCÉNOGRAPHIE ERIC DA COSTA // COSTUMES JOSÉ ANTÓNIO TENENTE // SON & MUSIQUE FERNANDO MOTA // LUMIÈRES JOSÉ ÁLVARO CORREIA // VIDÉO JOÃO GAMBINO // CONSULTANTS HENRIQUE FRAZÃO (ACTIVISTE), VIRIATO SOROMENHO-MARQUES (PHILOSOPHE) AVEC EN ALTERNANCE EDI GASPAR, MIGUEL FRAGATA Représentations en LSF & LFPC : dimanche 27 et mardi 29 mars en partenariat avec Accès culture et Aris Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Théâtre En famille;Enfants

Date complète :

2022-03-23T10:00:00+01:00_2022-03-23T11:00:00+01:00;2022-03-24T10:00:00+01:00_2022-03-24T11:00:00+01:00;2022-03-25T10:00:00+01:00_2022-03-25T11:00:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T11:00:00+01:00;2022-03-27T10:00:00+02:00_2022-03-27T11:00:00+02:00;2022-03-28T10:00:00+02:00_2022-03-28T11:00:00+02:00;2022-03-29T10:00:00+02:00_2022-03-29T11:00:00+02:00;2022-03-30T10:00:00+02:00_2022-03-30T11:00:00+02:00;2022-03-23T14:30:00+01:00_2022-03-23T15:30:00+01:00;2022-03-24T14:30:00+01:00_2022-03-24T15:30:00+01:00;2022-03-25T14:30:00+01:00_2022-03-25T15:30:00+01:00;2022-03-26T14:30:00+01:00_2022-03-26T15:30:00+01:00;2022-03-27T14:30:00+02:00_2022-03-27T15:30:00+02:00;2022-03-28T14:30:00+02:00_2022-03-28T15:30:00+02:00;2022-03-29T14:30:00+02:00_2022-03-29T15:30:00+02:00;2022-03-30T14:30:00+02:00_2022-03-30T15:30:00+02:00;2022-03-23T15:00:00+01:00_2022-03-23T16:00:00+01:00;2022-03-24T15:00:00+01:00_2022-03-24T16:00:00+01:00;2022-03-25T15:00:00+01:00_2022-03-25T16:00:00+01:00;2022-03-26T15:00:00+01:00_2022-03-26T16:00:00+01:00;2022-03-27T15:00:00+02:00_2022-03-27T16:00:00+02:00;2022-03-28T15:00:00+02:00_2022-03-28T16:00:00+02:00;2022-03-29T15:00:00+02:00_2022-03-29T16:00:00+02:00;2022-03-30T15:00:00+02:00_2022-03-30T16:00:00+02:00;2022-03-23T19:00:00+01:00_2022-03-23T20:00:00+01:00;2022-03-24T19:00:00+01:00_2022-03-24T20:00:00+01:00;2022-03-25T19:00:00+01:00_2022-03-25T20:00:00+01:00;2022-03-26T19:00:00+01:00_2022-03-26T20:00:00+01:00;2022-03-28T19:00:00+02:00_2022-03-28T20:00:00+02:00;2022-03-29T19:00:00+02:00_2022-03-29T20:00:00+02:00;2022-03-30T19:00:00+02:00_2022-03-30T20:00:00+02:00

tdv

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Abbesses Adresse 31 rue des Abbesses Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Abbesses Paris