L’État des choses Cinéma L’Arlequin Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’État des choses Cinéma L’Arlequin, 26 mars 2022, Paris. L’État des choses

Cinéma L’Arlequin, le samedi 26 mars à 11:00

_Rejoignez-nous au cinéma pour un film realisé_ _par_ **_Wim Wenders_**_. Dans le cadre des samedis du cinéma allemand._ Le tournage d’un film américano-européen de science-fiction est interrompu par manque d’argent et de pellicule. Dans l’attente de nouvelles du producteur à Hollywood, l’équipe du film s’alanguit. Wim Wenders en doit les prises de vue exceptionnelles´à son directeur de la photographie Henri Alekan, qui travaillera plus tard également sur Les Ailes du désir. Récompensé par de nombreux prix, le grand artiste français de la lumière a été étroitement associé au développement de la cinématographie européenne et a collaboré entre autres avec Jean Cocteau, et Amos Gitaï dans les années 1990. La projection sera suivie d’un entretien avec l’épouse de Henri Alekan, Nada Alekan. Portugal/Allemagne/États-Unis, 1981/1982, 121 min, v.o.s.t.fr.

6€50 ; 4,50€ (Tarif Goethe)

Rejoignez-nous au cinéma pour un film realisé par Wim Wenders. Dans le cadre des samedis du cinéma allemand. Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cinéma L'Arlequin Adresse 76 rue de Rennes 75006 Paris Ville Paris lieuville Cinéma L'Arlequin Paris Departement Paris

Cinéma L'Arlequin Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’État des choses Cinéma L’Arlequin 2022-03-26 was last modified: by L’État des choses Cinéma L’Arlequin Cinéma L'Arlequin 26 mars 2022 Cinéma L'Arlequin Paris Paris

Paris Paris