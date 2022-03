L’État des choses Cinéma L’ Arlequin Paris Catégories d’évènement: île de France

L’État des choses Cinéma L’ Arlequin, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 11h00 à 13h00 Rejoignez-nous au cinéma pour un film realisé par Wim Wenders. Dans le cadre des samedis du cinéma allemand. Le tournage d’un film américano-européen de science-fiction est interrompu par manque d’argent et de pellicule. Dans l’attente de nouvelles du producteur à Hollywood, l’équipe du film s’alanguit. Wim Wenders en doit les prises de vue exceptionnelles à son directeur de la photographie Henri Alekan, qui travaillera plus tard également sur Les Ailes du désir. Récompensé par de nombreux prix, le grand artiste français de la lumière a été étroitement associé au développement de la cinématographie européenne et a collaboré entre autres avec Jean Cocteau, et Amos Gitaï dans les années 1990. La projection sera suivie d’un entretien avec son épouse, Nada Alekan. Portugal/Allemagne/États-Unis, 1981/1982, 121 min, v.o.s.t.fr. Cinéma L’ Arlequin 76 Rue de Rennes Paris 75006 Contact : https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?event_id=22760290 Cinéma

Wim Wenders Stiftung

