Frayeurs au coin du feu en forêt de Saint-Sever-Calvados L’Etape en forêt Noues de Sienne, 19 juillet 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Puisant dans les légendes locales, des contes à faire frémir les plus téméraires :

La Dame Noire du château des Noyers :

Des bruits effrayants, des objets qui se déplacent, une dame noire qui hante les lieux et oblige de malheureux passants à danser avec elle jusqu’à épuisement… Des témoignages réels troublants.

La Maisnie Hellequin ou la chasse diabolique :

Et si l’une des légendes sur Guillaume le Conquérant cachait une réalité plus sinistre encore ? Car quand le Diable s’en mêle…

Contes pour ados (+12 ans) et adultes. Rendez-vous à l’accueil de l’Etape en Forêt. Réservation conseillée, nombre de place limité..

2023-07-19 20:45:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

L’Etape en forêt Rue du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Drawing on local legends, these tales will thrill even the most daring:

The Black Lady of Château des Noyers:

Frightening noises, moving objects, a black lady who haunts the premises and forces unfortunate passers-by to dance with her until they are exhausted… Disturbing real-life accounts.

La Maisnie Hellequin or the diabolical hunt:

What if one of the legends about William the Conqueror hid an even more sinister reality? Because when the Devil gets involved…

Tales for teens (+12 years) and adults. Meet at the Etape en Forêt reception desk. Reservations recommended, number of places limited.

Inspiradas en leyendas locales, estas historias emocionarán incluso a los más atrevidos:

La Dama Negra del Castillo de Noyers :

Ruidos aterradores, objetos que se mueven, una dama negra que ronda el lugar y obliga a los desafortunados transeúntes a bailar con ella hasta la extenuación… Relatos reales inquietantes.

La Maisnie Hellequin o la caza diabólica:

¿Y si una de las leyendas sobre Guillermo el Conquistador escondiera una realidad aún más siniestra? Porque cuando el Diablo se involucra…

Cuentos para adolescentes (+12 años) y adultos. Encuentro en la recepción de Etape en Forêt. Se recomienda reservar, número de plazas limitado.

In diesem Buch geht es um die Frage, wie man sich in der Gesellschaft zurechtfindet:

Die schwarze Dame vom Schloss Noyers :

Erschreckende Geräusche, sich bewegende Gegenstände, eine schwarze Dame, die herumspukt und unglückliche Passanten dazu zwingt, mit ihr bis zur Erschöpfung zu tanzen? Beunruhigende wahre Zeugenaussagen.

La Maisnie Hellequin oder die teuflische Jagd :

Was wäre, wenn eine der Legenden über Wilhelm den Eroberer eine noch unheimlichere Realität verbergen würde? Denn wenn sich der Teufel einmischt …

Märchen für Jugendliche (+12 Jahre) und Erwachsene. Treffpunkt am Empfang von L’Etape en Forêt. Reservierung empfohlen, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche