Saint-Sorlin-d’Arves Savoie Saint-Sorlin-d’Arves Rendez-vous le 10 juillet 2022 pour assister au passage de l’Étape du Tour de France !

Les cyclistes amateurs passeront à la montée sur les routes du Col de la Croix de Fer.



Le Tour de France passera ensuite par Saint Sorlin d’Arves le 14 juillet. info@saintsorlindarves.com +33 4 79 59 71 77 http://www.saintsorlindarves.com/ Saint-Sorlin-d’Arves

