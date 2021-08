L’Etape d’Aure Saint-Lary-Soulan, 18 septembre 2021, Saint-Lary-Soulan. L’Etape d’Aure 2021-09-18 – 2021-09-18 SAINT LARY PLA D’ADET Pla d’Adet

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées INSCRIPTIONS PAR CICLEWEB – TARIF 8€

Attention dans la limite de 50 participants par course et par catégorie

(prélicenciés/poussins – pupilles – benjamins – minimes) POSSIBILITE DE RESERVATION DE PANIER REPAS* (PIQUE-NIQUE) au prix de 7€ par participants TRJV/XC/DH

Programme de la journée :

8h : retrait des plaques

8h à 9h : reconnaissance toutes catégories XC

A partir de 9h15 : départ différés des courses XC

Fin XC vers 11h30

13h à 14h : reconnaissance toutes catégories DH

