L’Étang Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

L’Étang Valence, 2 mars 2022, Valence. L’Étang Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence

2022-03-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-03 21:25:00 21:25:00 Place Charles Huguenel La Comédie de Valence

Valence Drôme Dans cette pièce méconnue de l’écrivain et poète suisse Robert Walser, un jeune garçon fait tout bonnement mine de mourir pour éprouver l’amour maternel. billetterie@comediedevalence.com +33 4 75 78 41 70 https://www.comediedevalence.com/saison_21-22/letang Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence

dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Ville Valence lieuville Place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

L’Étang Valence 2022-03-02 was last modified: by L’Étang Valence Valence 2 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme