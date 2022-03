L’ÉTANG Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’ÉTANG Toulouse, 13 avril 2022, Toulouse. L’ÉTANG THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

2022-04-13 – 2022-04-16 THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau

Toulouse Haute-Garonne 10 EUR 10 20 Le jeune Fritz simule son suicide, une noyade cruellement orchestrée, pour attirer l’attention de sa famille qui ne lui manifeste que trop peu d’affection. Lorsque la supercherie est découverte, contre toute attente, Fritz n’est pas puni. Le dialogue qui s’ensuit avec sa mère, pourtant sévère, est d’une douceur infinie, telle une déclaration d’amour. Pièce de Robert Walser / Gisèle Vienne

Avec Adèle Haenel, Julie Shanahan et sept poupées, Gisèle Vienne fait coexister au plateau plusieurs réalités, plusieurs frises temporelles qui révèlent la complexité de l’intime. L’Étang fait parler les silences. Le jeune Fritz simule son suicide, une noyade cruellement orchestrée, pour attirer l’attention de sa famille qui ne lui manifeste que trop peu d’affection. Lorsque la supercherie est découverte, contre toute attente, Fritz n’est pas puni. Le dialogue qui s’ensuit avec sa mère, pourtant sévère, est d’une douceur infinie, telle une déclaration d’amour. THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Ville Toulouse lieuville THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’ÉTANG Toulouse 2022-04-13 was last modified: by L’ÉTANG Toulouse Toulouse 13 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne