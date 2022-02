L’Étang – Gisèle Vienne – Festival Variations lieu unique (le), 20 avril 2022, Nantes.

Théâtre. Pour tester l’amour de sa mère, un adolescent simule un suicide. Heureusement, tout finit bien… enfin, en apparence. Gisèle Vienne met en scène l’auteur suisse allemand Robert Walser en invitant le spectateur à ressentir le trouble des sentiments et des identités au sein de la cellule familiale, entre jeu et sincérité. La metteuse en scène, chorégraphe, plasticienne et marionnettiste, Gisèle Vienne (venue au lieu unique avec “Crowd” en 2019) donne vie à l’univers troublant de Robert Walser (1878-1956) : entre désirs et fantasmes, transgression et humour, “L’Étang” met en scène un enfant qui s’imagine mal-aimé. En développant un travail sur les voix et le son avec son complice de longue date et compagnon du lieu unique, le musicien Stephen O’Malley, et avec deux comédiennes – Ruth Vega Fernandez pour jouer les adultes et Adèle Haenel le personnage principal et les adolescents – Gisèle Vienne met en lumière les sous-textes de “L’Étang” dans un jeu de mises en abîme chorégraphiques. Conception, mise en scène, scénographie, dramaturgie : Gisèle VienneInterprétation : Adèle Haenel et Ruth Vega FernandezDirection musicale : Stephen F. O’MalleyMusique originale : Stephen F. O’Malley et François J. Bonnet Durée : 1h25 Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

