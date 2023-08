Festival des singes errants L’étang du Moulin Saint-Gérand-de-Vaux, 9 septembre 2023, Saint-Gérand-de-Vaux.

Saint-Gérand-de-Vaux,Allier

Festival de musiques traditionnelle bourbonnaise, musique cubaine et sud-américiaine..

2023-09-09 17:00:00 fin : 2023-09-09 . EUR.

L’étang du Moulin

Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Festival of traditional Bourbonnaise, Cuban and South American music.

Festival de música tradicional borgoñona, cubana y sudamericana.

Festival für traditionelle Musik aus Bourbonnaise, kubanische und südamerikanische Musik.

