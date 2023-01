L’étang du Louroux et ses oiseaux Le Louroux Le Louroux Le Louroux Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Le Louroux 10 EUR Certains s’y reproduisent, d’autres s’y reposent au cours de leur migration. Venez découvrir la belle diversité d’oiseaux de l’étang du Louroux!

Places limitées à 12 personnes, réservation obligatoire auprès de Thibaut au 07 68 55 64 52.

Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’étang du Louroux.

Certains s'y reproduisent, d'autres s'y reposent au cours de leur migration. Venez découvrir la belle diversité d'oiseaux de l'étang du Louroux!

Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l'étang du Louroux.

Prévoir tenue adaptée.

12 personnes max, sur réservation. thibaut.riviere@ligeria-nature.com +33 7 68 55 64 52 http://www.ligeria-nature.com/ Le Louroux

