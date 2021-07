Marcenay Marcenay 21330, Marcenay L’étang de Marcenay, entre hiver et printemps par Antoine Rougeron ENS 2021 Marcenay Marcenay Catégories d’évènement: 21330

Marcenay

L’étang de Marcenay, entre hiver et printemps par Antoine Rougeron ENS 2021 Marcenay, 4 décembre 2021-4 décembre 2021, Marcenay. L’étang de Marcenay, entre hiver et printemps par Antoine Rougeron

ENS 2021 2021-12-04 08:30:00 – 2021-12-04 11:30:00

Marcenay 21330 Marcenay EUR Faire découvrir l’avifaune de la plus grande zone humide du Châtillonnais, entre dernières espèces hivernantes et premiers migrateurs revenus d’Afrique +33 3 80 56 27 02 Faire découvrir l’avifaune de la plus grande zone humide du Châtillonnais, entre dernières espèces hivernantes et premiers migrateurs revenus d’Afrique dernière mise à jour : 2021-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: 21330, Marcenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Marcenay Adresse Ville Marcenay lieuville 4.40764#47.87167