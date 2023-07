Découvrez un système d’inondations défensives unique L’étang de Hoste-Bas Hoste, 16 septembre 2023, Hoste.

Découvrez un système d’inondations défensives unique 16 et 17 septembre L’étang de Hoste-Bas Entrée libre et gratuite

Découvrez un système d’inondations défensives unique sur la Ligne Maginot et les combats qui s’y déroulèrent en juin 1940.

L’étang de Hoste-Bas Digue de l’étang de Hoste-Bas, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est 06 03 39 43 50 http://www.mairie-hoste.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=484 Dans un cadre à l’état sauvage et préservé, les étangs de Hoste se composent d’un étang du haut de 24 hectares et de 17 hectares pour l’étang du bas. De nombreuses pêches y sont pratiquées : la carpe, gardon, rotengle, perche, tanche, mais aussi la pêche du carnassier, sandre, brochet…

Mais avant d’être un havre de paix pour les pêcheurs, les étangs de Hoste avaient une tout autre mission et étaient un ouvrage militaire. Ils ont été créés entre 1932 et 1934 et font partie de la ligne Maginot aquatique, dans la vallée de la Mutterbach.

Ce dispositif défensif, qui permet d’inonder les terres, est aménagé face à ce qu’on appelle la Trouée de la Sarre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, la Trouée de la Sarre a été le théâtre de violents et sanglants combats. Mais la ligne Maginot aquatique a parfaitement rempli son rôle, en empêchant la Wehrmacht de passer.

Le lieu de la visite est un local renfermant un système de mise en œuvre des inondations défensif de cette ligne Maginot aquatique. Cartes, schémas et photographies d’époque illustrent une exposition présentée dans un local qui abrite le dernier système de siphons qui équipait les étangs de la Ligne Maginot Aquatique. Accès de plein pied. Local situé à 30m du parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Philippe Keuer