2022-11-20 – 2022-11-20

Vay Loire-Atlantique Vay De la digue à l’observatoire pour découvrir l’avifaune de l’étang. Tout public

Gratuit Informations et réservations auprès de la LPO Sortie organisée par la LPO De la digue à l’observatoire pour découvrir l’avifaune de l’étang. Tout public

