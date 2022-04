L’étang de Berre en bateau Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, 24 avril 2022, Martigues.

Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, le dimanche 24 avril à 14:00

Balade en bateau sur l’étang de Berre ————————————- ### Embarquez à bord de La Cisampo En route pour découvrir les richesses de l’étang de Berre ! Une occasion unique – le 24 avril – de découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel. ### Une expérience à vivre Depuis Martigues, direction Miramas / Saint-Chamas à la découverte du plus grand étang salé d’Europe. Avec une vue sur les lagunes, les villages perchés, les collines calcaires, les petits ports de pêche et les plages sauvages … vous allez adorer découvrir ce côté pittoresque de l’étang. ### L’étang de Berre, je dis OUI ! Et en plus, l’étang de Berre est candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un lieu naturel d’une richesse remarquable dû à sa biodiversité. Informations pratiques ———————- ### A prévoir : • Chapeau • Crème solaire • Bouteille d’eau (vente possible à bord) Localisation ————

Adulte : 20€. Enfant (4-11 ans) : 10€. Gratuit -4 ans.

Partez à la découverte du plus grand étang salé d’Europe et ses paysages pittoresques : l’étang de Berre !

Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Avenue Louis Sammut 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T16:30:00