L’Etang de Berre en bateau Martigues, 12 juillet 2022, Martigues.

L’Etang de Berre en bateau Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues

2022-07-12 09:30:00 – 2022-07-12 12:00:00 Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut

Martigues Bouches-du-Rhône

Environné de collines calcaires, de plages, de petits ports et de pinèdes, il communique avec la Méditerranée et la Côte-Bleue par le chenal de Caronte. Venez découvrir cet étonnant étang à bord de La Cisampo.



Informations pratiques :

– Possibilité d’acheter de l’eau à bord. Toilettes à bord.

– Prévoir chapeau et crème solaire.

– Tous les passagers doivent être inscrits y compris les enfants de 0 à 3 ans. Aucun remboursement ne sera consenti au client retardataire.

– Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver environ 15 minutes avant le début de la visite.

D’une superficie de 15 500 ha, l’étang et ses 80 kilomètres de littoral surprendra par le charme des paysages qu’il offre.

info@martigues-tourisme.com +33 4 42 42 31 10

