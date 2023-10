Donnez une seconde vie à vos meubles L’Établisienne Paris Catégorie d’Évènement: Paris Donnez une seconde vie à vos meubles L’Établisienne Paris, 21 octobre 2023, Paris. Donnez une seconde vie à vos meubles Samedi 21 octobre, 10h30 L’Établisienne Quelle différence y a t’il entre restaurer, relooker ou rénover un meuble ?

On parle de restauration quand le meuble est refait à l’identique.

Une rénovation remettra en état un meuble.

Quant au relooking, il changera l’aspect visuel d’un meuble dans l’objectif de le moderniser. L’Établisienne 88 boulevard de Picpus 75012 Paris Paris 75012 Quartier du Bel-Air Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.letablisienne.com/events/2023-10-21/?limit&suppress_wpml_filter=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Paris
Autres
Lieu
L'Établisienne
Adresse
88 boulevard de Picpus 75012 Paris
Ville
Paris

L'Établisienne Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/