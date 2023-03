Rencontre avec les artisans et leurs savoir-faire L’etablisienne Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Rencontre avec les artisans et leurs savoir-faire L’etablisienne, 27 mars 2023, Paris. Rencontre avec les artisans et leurs savoir-faire 27 mars – 2 avril L’etablisienne Toute la semaine, de 10h à 19h, nous vous accueillons pour une visite de nos ateliers.

Vous pourrez rencontrer et échanger avec les artisans présents : Laurence LEHEL, sculpteure papier le lundi 27 et le jeudi 30 entre 10h30 et 12h30 Nathalie d’Antin, vannerie, cannage et paillage le lundi 27 entre 10h30 et 12h30 Virginie Chartier, tapissier en siège , le mercredi 29 mars entre 18h et 19h Ophélie Chaumat, marqueterie de paille, les 31 mars et 2 avril de 15h30 à 17h30 Bernard Desportes, ébéniste , le jeudi 30 mars entre 12h et 17h

, le jeudi 30 mars entre 12h et 17h Chimi Gutierrez, fabricant de jouets en bois, le mardi 28 mars de 17h30 à 19h L'etablisienne 88 boulevard de Picpus Paris 75012

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 cours initiation Etablisienne – O.Chaumat

Lieu L'etablisienne Adresse 88 boulevard de Picpus Ville Paris

