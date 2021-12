Beauvais Beauvais Beauvais, Oise L’établi Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

L’établi Beauvais, 14 janvier 2022, Beauvais. L’établi Beauvais

2022-01-14 – 2022-01-15

Beauvais Oise 4 4 23 Vendredi 14 janvier à 20h30

Samedi 15 janvier à 18h

Théâtre du Beauvaisis

Un spectacle passionnant, une photographie du monde ouvrier de la fin des Années Soixante, avant la grande vague de désindustrialisation qui a suivi.

D’après le roman de Robert Linhart, mise en scène d’Olivier Mellor, production Cie du Berger.

Tarif de 4 à 23 €, durée : 1h40.

Beauvais

