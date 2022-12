Padel Trophy Let Padel Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Padel Trophy Let Padel, 3 décembre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Padel Trophy Samedi 3 décembre, 15h00 Let Padel

Sur inscription

Le 3 décembre prochain, l’association Je Collectif organise un tournoi de padel au Let Padel de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin au profit de l’association Des rêves pour Yanis. Let Padel 10 rue des moines 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Le 3 décembre prochain, l’association Je Collectif organise un tournoi de padel au Let Padel de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin au profit de l’association Des rêves pour Yanis. 10 euros nous seront reversés par inscription (30 € par joueur) 48 places sont seulement disponibles avec 24 équipes. N’attendez plus pour réserver votre place pour soutenir les enfants en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-03T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Let Padel Adresse 10 rue des moines 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lieuville Let Padel Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Let Padel Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

Padel Trophy Let Padel 2022-12-03 was last modified: by Padel Trophy Let Padel Let Padel 3 décembre 2022 Let Padel Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret