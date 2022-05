L’Estupe huc Lesperonnais Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Lesperon Landes EUR RDV à 18h30 au foyer municipal : Les Sapeurs Pompiers de Lesperon, le groupe généalogique et Patrimoine vous invitent à la présentation “L’estupe huc Lesperonnais” (éteins le feu en gascon)

