A la découverte des oiseaux de Lestre Lestre, dimanche 28 janvier 2024.

A la découverte des oiseaux de Lestre Lestre Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:30:00

fin : 2024-01-28 11:30:00

L’Oiseau arpenteur vous propose une balade nature d’environ deux heures sur le littoral, à quelques kilomètres au sud de la Hougue, dans un merveilleux cadre naturel et historique.

Au cours de cette sortie ornithologique, découvrez la grande variété d’oiseaux fréquentant les marais arrière-littoraux, le rivage et la vasière. Vous vous déplacerez à pied, à votre rythme, en effectuant de nombreuses pauses pour observer les oiseaux marins, les limicoles et autres passereaux.

Certains résident en cet endroit, d’autres sont migrateurs. Vous aurez le loisir de les identifier en les écoutant et les découvrant de près grâce à une longue vue et des jumelles. Huîtriers pie, bécasseaux, aigrettes garzettes,bernaches cravant, pipit maritime, grèbes etc… La liste des espèces observées peut s’étendre à plus de 20 le temps de l’animation qui s’inscrit dans une démarche de découverte du patrimoine naturel du Cotentin.

En compagnie de Laurent, de l’Oiseau Arpenteur, les oiseaux du Cotentin n’auront plus de secret pour vous !

Hameau de l’Église

Hameau de l'Église

Lestre 50310 Manche Normandie



