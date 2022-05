L’ESTRAN EN FÊTE La Bernerie-en-Retz, 11 septembre 2022, La Bernerie-en-Retz.

L’ESTRAN EN FÊTE La Bernerie-en-Retz

2022-09-11 09:30:00 – 2022-09-11 17:00:00

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Nous vous invitons à venir avec votre pique-nique et/ou à venir déguster les produits proposés par les associations et profiter des animations de la journée :

– initiation à la pêche à pied, marche, présence de la SNSM, animation sur le Plan d’eau …

– animations centre bourg,

– concert avec les KIKAS et le groupe LES PETITS YEUX, danse et initiation,

– vente d’huitres, de gâteaux bretons…

Une journée pour célébrer l’estran et la mer.

