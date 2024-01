Concert à l’Estive – Buen Rollito L’Estive Laruns, vendredi 19 janvier 2024.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

Buen Rollito est un trio latino composé de musiciens habitués des scènes du sud-ouest : Gilles Casadebaig (Beaux Dégâts – guitare et chants), Jano Castro (Kimbala – guitare et chant) et Laurent Delpech (Sangria Gratuite – percussion et chant). Ensemble, ils vous emportent dans un voyage musical qui vous fera chanter et danser sur les rythmes d’Espagne et d’Amérique latine grâce à ses reprises de standards de Compay Segundo, Manu Chao, Muchachito, Gipsy Kings

L’Estive Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées