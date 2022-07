L’Estive Amicale Laruns, 3 août 2022, Laruns.

L’Estive Amicale

Cabane de los Quebos à Pont de Camps Route du Col du Pourtalet Laruns Pyrénées-Atlantiques Route du Col du Pourtalet Cabane de los Quebos à Pont de Camps

2022-08-03 10:45:00 – 2022-08-03

Route du Col du Pourtalet Cabane de los Quebos à Pont de Camps

Laruns

Pyrénées-Atlantiques

8 EUR L’Estive amicale de la cabane de los Quebos à Pont de camps est organisée par l’association inter espaces à l’initiative de Sylvie Breton herbaliste, de Roger Laborde berger ossalois et Patricia Ackin conteuse.

Ils vous accueilleront à partir de 10h45 et vous dévoileront joyeusement leurs secrets de fleurs, contes des pics et cavernes et vous ferons déguster le fromage des brebis. Prévoir votre pique nique.

Réservation obligatoire au 05 59 80 05 49 – iespaceconte@orange.fr

Participation : 15€ adulte 8€ enfant

+33 5 59 80 05 49

iespaceconte

Route du Col du Pourtalet Cabane de los Quebos à Pont de Camps Laruns

dernière mise à jour : 2022-07-26 par