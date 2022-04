L’Estivale Rétro : Quand Domérat se la joue vintage ! Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

L’Estivale Rétro : Quand Domérat se la joue vintage ! Domérat, 2 juillet 2022, Domérat. L’Estivale Rétro : Quand Domérat se la joue vintage ! Parc de La Pérelle La Pérelle Domérat

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-02 19:00:00 19:00:00 Parc de La Pérelle La Pérelle

Domérat Allier Domérat Allier Auvergne-Rhône-Alpes Venez profiter de la douceur du parc de la Pérelle dans une ambiance rétro. culture@domerat.agglo-montlucon.fr +33 4 70 64 20 01 http://www.domerat.fr/ Parc de La Pérelle La Pérelle Domérat

