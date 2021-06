« L’ESTIVALE » Festival Itinérant en Essonne Halle de la Mairie, 23 juin 2021-23 juin 2021, Chevannes.

**L’ESTIVALE** ————– ### Spectacle-Nomade en Essonne ### du 16 Juin au 11 Juillet 2021 **Spectacle « Tout public » à partir de 5 ans** Suite au report à 2022 de la 17ème édition des Hivernales, qui devait se dérouler l’hiver dernier, nous avions à coeur de conjurer le sort et de vous retrouver dès cet été pour fêter ensemble, à l’heure de l’apéro, le retour des beaux jours et la fin (nous l’espérons !) de cette crise sanitaire qui n’a que trop duré. C’est pourquoi nous avons imaginé avec l’ensemble de nos partenaires habituels cette première édition de L’Estivale, manifestation en plein air, festive et familiale. Au programme, un seul et même spectacle en tournée dans une dizaine de communes : _**La Cuisine par la compagnie Maboul Distorsion.**_ Gilles CUCHE / Festival Les Hivernales L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire monter la sauce : la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre… Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le rapport classique du duo de clowns : le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible. _**« Un spectacle ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème ! »**_ **Calendrier des représentations :** **Mercredi 16 juin à 15h00** D’Huison-Longueville / Groupe scolaire « Les Frères Lumière » Renseignements : 06 43 75 61 87 **Jeudi 17 juin à 17h00** St Germain les Arpajon / École primaire Joliot Curie Renseignements : 01 69 26 14 15/16 **Vendredi 18 juin à 19h00** Itteville / Parc de la Mairie Renseignements : 06 87 30 88 53 / 01 64 85 09 27 **Samedi 19 juin à 18h00** Fontenay-le-Vicomte / Parc de la Salle Polyvalente Renseignements : 01 64 57 04 10 **Lundi 21 juin à 19h00** Vert-le-Grand / Parc de l’Auberge Renseignements : 01 64 56 02 72 **Mardi 22 juin à 19h00** Villabé / Grange du Centre de Loisirs Renseignements : 06 84 34 79 43 **Mercredi 23 juin à 15h00** Chevannes / Stade Renseignements : 06 43 75 61 87 **Mardi 6 juillet à 19h00** Cheptainville / Pelouse du Gymnase Renseignements : 01 69 14 82 12 **Mercredi 7 juillet à 19h00** Lardy / Parc de la Mairie Renseignements : 01 69 27 14 94 **Samedi 10 juillet à 19h00** Ollainville / Parc de la Butte aux Grès Réservations : 01 69 26 19 19 **Dimanche 11 juillet à 18h00** Marolles-en-Hurepoix / Verger de la grange de la Ferme Réservations : 01 69 14 14 40

Spectacle gratuit – réservation indispensable

