L'Estivale du Lac Roy 2021-08-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15

Saint-Hilaire-la-Croix Puy-de-Dôme Saint-Hilaire-la-Croix Exposition artistes et artisans.Spectacles “Cirque” l’après-midi, jeux enfants, promenades à poney. Apéro-concert avec le groupe Combora. Feu d’artifice et BBQ en soirée. foyerlacroy@gmail.com +33 6 68 01 26 85 https://lacroy.jimdofree.com/ dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Lieu Saint-Hilaire-la-Croix