L’estivale de Musiques aux Sources Salle des fêtes, Désaignes (07) Désaignes, samedi 6 juillet 2024.

L’estivale de Musiques aux Sources revient cette année 2024 avec une double programmation.

En première partie et en fin de soirée, le groupe BALAFOLI de Crest.

Ils se mettent en lien grâce au balan, ils transmettent et partagent ses bienfaits!! Le balan (littéralement le bois sonore) est le nom de l’instrument qu’on nomme balafon (qui signifie en fait le joueur de balan) en langue Malinké. C’est l’instrument sacré qui voyage au delà de son pays natal, tout comme nous humains, en quête d’aventure… Les musiciens et musiciennes de divers horizons partager la joie au son des balan, des tambours et des chants en grande partie venant du Burkina Faso, Mali et Côte d’Ivoire.

En milieu de soirée place à la musique brésilienne avec

LE GRAND BAL DE MADAME PAULA

Paula Mirhan est une chanteuse brésilienne qui vit à Lyon depuis deux ans. Dans ce grand bal, aux côtés de musiciens brésiliens de renom, elle choisit un répertoire de classiques de la musique populaire brésilienne pour inviter un public de tous âges à chanter et à danser avec elle, dans une ambiance tropicale. Son plus grand souhait avec ce concert est de faire voyager le public au Brésil et de lui faire ressentir la chaleur du soleil de ce pays tropical à travers sa musique.

Paula Mirhan est accompagnée de Gabriel Marques à la guitare, Rui Barossi à la basse, Zazá Desiderio à la batterie et aux percussions et Rubinho Antunes à la trompette et aux percussions. Chaque musicien est né dans une région différente du Brésil et porte en lui ses propres influences. Rui et Rubens sont des compositeurs et des arrangeurs qui ont une grande expérience des big bands ; Zazá connaît parfaitement le répertoire brésilien et, depuis qu’elle a quitté le Brésil, elle a joué dans divers projets de musique du monde ; et Gabriel, qui a étudié le choro brésilien, a une grande expérience des fanfares, des cercles de samba et de la musique du monde.

une samba vivante: https://www.youtube.com/watch?v=v6d7kta_Lzs

Salle des fêtes, Désaignes (07) 75, Rue des Écoles

