Bénouville Calvados Dans le cadre du festival L’Estival Musical de Bénouville, venez assister à un concert du groupe vocal a cappella Veni Vidi Canto.

“Sans chef de chœur, Veni Vidi Canto est un collectif dans lequel chacun des membres apporte sa touche avec l’envie de partager un travail musical convivial et de qualité.

Le groupe s’attache à développer le coté scénique de ses interprétations afin d’offrir au public un spectacle convivial, tout en mouvement.”

Restauration sur place.

