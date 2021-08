Bénouville Bénouville Bénouville, Calvados L’estival musical : clarinette free-jazz Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Calvados

L’estival musical : clarinette free-jazz Bénouville, 13 août 2021, Bénouville. L’estival musical : clarinette free-jazz 2021-08-13 19:00:00 – 2021-08-13 rue du Grand Clos Parvis de la salle polyvalente

Bénouville Calvados Bénouville Dans le cadre du festival L’Estival Musical de Bénouville, venez assister à un concert de jazz.

“Multi-instrumentiste adepte du Free-Jazz, Hugues Fardao improvise seul à la clarinette et à la clarinette Alto, sur une « batterie programmée » aux sons industriels. Il construit sa musique Free comme une intention, l’expression sans contrainte de l’instant dans un espace urbain. Il a coutume de dire : « Le Jazz, c’est la respiration que les autres musiques n’ont pas ».”

Restauration sur place.

awen.diffusion@gmail.com +33 6 64 99 50 58

Détails Catégories d’évènement: Bénouville, Calvados Autres Lieu Bénouville Adresse rue du Grand Clos Parvis de la salle polyvalente Ville Bénouville lieuville 49.24317#-0.27814