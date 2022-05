L’estival musical Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Bénouville Calvados Bénouville Le festival l’Estival Musical revient à Bénouville tous les vendredis du mois d’août avec une toute nouvelle programmation “autour du monde” !

Retrouvez le Traditionnel Burkinabé, les Harpes Celtiques Polyglottes, musique irlandaise, chanson française, opéra…

Toute la programmation à venir ici.

