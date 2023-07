L’estival est de retour Théâtre de Poissy Poissy, 16 septembre 2023, Poissy.

Du samedi 16 septembre 2023 au samedi 07 octobre 2023 :

.Tout public. payant

L’Estival, le rendez-vous incontournable de la musique francophone, revient pour sa nouvelle édition du 16 septembre au 7 octobre à Poissy.

Ce festival, soutenu par la région Île-de-France et le conseil départemental des Yvelines, promet une expérience musicale unique où des personnalités de la chanson française et francophone côtoieront des talents émergents.

Durant 3 semaines, l’Estival vibrera au rythme d’une programmation diversifiée avec des artistes très attendus comme : Camille Lellouche, Suzane, Louis Chedid & Yvan Cassar, Chimène Badi, Martin Luminet, Etienne Fletcher, Le B.A.-B.A de la chanson, Gyslain.N, Zaho de Sagazan, Demi Portion, Cancre, Théo Cholbi aka SÜEÜR…

La sélection musicale proposée par l’Estival ne s’arrête pas là ! De nombreux autres talents viendront se produire devant un public de passionnés lors des Vitrines découvertes : Lula Heldt, Claire Méchin, les Canadiens Etienne Fletcher, Julie Aubé, et Ilam, ainsi que Mariluce, Erdöwsky et Samëli, se produiront à l’espace Jacques Tati et au Sax.

Enfin, fidèle à ses valeurs, l’Estival encourage chaque année une association. Pour cette nouvelle édition ils ont décidé d’épauler médiatiquement et financièrement le Groupe d’Entraide Mutuelle de Poissy qui favorise la rencontre, l’échange, l’entraide et l’insertion sociale de jeunes adultes entre 18 et 25 ans présentant des troubles comportementaux.

L’Estival promet un voyage unique au sein du répertoire de la chanson française dès la rentrée prochaine !

Théâtre de Poissy Pl. de la République 78300 Poissy

Contact : https://www.lestival.fr/

L’Estival