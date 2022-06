L’est’ival des sciences Le Bonhomme Le Bonhomme Catégories d’évènement: Haut-Rhin

59 rue du 3eme Spahis Algériens Le Bonhomme Haut-Rhin

2022-07-04 18:00:00 – 2022-07-04 20:00:00

Thème: Face aux virus et aux champignons, la vigne contre-attaque Le vignoble alsacien fait partie de notre patrimoine local. Malheureusement, il est soumis à beaucoup d'attaques par des virus et des champignons qui le rendent malade et l'affaiblissent. Comment certaines maladies sont-elles transmises à la vigne ? Quels en sont les symptômes et les conséquences sur les récoltes ? Peut-on protéger le vignoble contre ces attaques ? Avec Gérard Demangeat et Gisèle Butterlin de l'INRAE de Colmar (UMR 131 SVQV, équipe ViVe). Tout public (conseillé dès 14 ans et +), limité à 40 personnes.

