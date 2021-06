Cabriès Complexe sportif Raymond Martin Bouches-du-Rhône, Cabriès L’ESTIVADO Complexe sportif Raymond Martin Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabriès

L’ESTIVADO Complexe sportif Raymond Martin, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cabriès. L’ESTIVADO

Complexe sportif Raymond Martin, le samedi 10 juillet à 12:00

Le Comité d’Organisation des Fêtes de Cabriès-Calas avec la municipalité vous présente votre nouvel événement musical de l’été : « L’Estivado ». De midi à minuit toutes les générations ont rendez-vous pour cette journée consacrée aux musiques « underground ». Les plus jeunes accompagnent leurs parents et leurs grands-parents, l’entrée sera gratuite pour tout le monde ! Votre pique-nique est le bienvenue mais pour le plaisir de vous restaurer l’#ENK vous proposerons ses burritos et bien d’autres surprises vous attendent. Toute l’équipe du COFCC s’affranchit de tous les clichés pour laisser place à un rassemblement culturel inédit à Cabriès où toutes les générations communient au son des musiques entre les pins du complexe sportif Raymond Martin le 10 juillet 2021. Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend : [https://www.youtube.com/c/MusiqVoyage-SoundTruck](https://www.youtube.com/c/MusiqVoyage-SoundTruck) ♫♫♫ Complexe sportif Raymond Martin Avenue Raymond, 13480 Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T12:00:00 2021-07-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cabriès Étiquettes évènement : Autres Lieu Complexe sportif Raymond Martin Adresse Avenue Raymond, 13480 Cabriès Ville Cabriès lieuville Complexe sportif Raymond Martin Cabriès