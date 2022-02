Lester Getz + Ishkero + Oléma La CLEF, 25 mars 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Lester Getz + Ishkero + Oléma

La CLEF, le vendredi 25 mars à 20:00

**Lester Getz** est un rappeur et guitariste anglais basé à Paris. Bien qu’il propose principalement un rap/RnB soulful et jazzy, il est également influencé par une grande variété de genres et d’artistes (Andy Louis, Alex Monfort, Vincent Charrue, Vita Schmidt…) qui le poussent à explorer de nouveaux paysages musicaux. Lester présentera son nouvel EP, soutenu par certains des musiciens les plus recherchés de Paris ! ➖ **Distribution** Lester Getz : Vocals Alex Monfort : Keys Sora (Julia Mora-Mir) : Backing Vocals Naêl Kaced : Backing Vocals Kevin Lazakis : Guitar Félix Boucaud : Bass Vincent Tortiller : Drums [www.facebook.com/LesterGetzOfficial](http://www.facebook.com/LesterGetzOfficial) [[https://youtu.be/Qx9IB-4AdSU](https://youtu.be/Qx9IB-4AdSU)](https://youtu.be/Qx9IB-4AdSU) Quintet parisien au groove puissant et moderne, **Ishkero** est décrit par Jazz Magazine comme « l’une des formations les plus captivantes de la jeune scène jazz parisienne ». Après la sortie remarquée de « Brume » – son 3ème EP – en 2020, et plus d’une centaine de concerts, le groupe a été nommé en 2021 lauréat du concours national ReZZo Jazz à Vienne 2021. Cette reconnaissance leur permettra courant 2022 d’enregistrer leur 1er album (sortie prévue à l’automne sur le label Kyudo Records). ➖ **Distribution** Arnaud Forestier : Fender Rhodes Antoine Vidal : Basse électrique Victor Gasq : Guitare électrique Tao Ehrlich : Batterie Adrien Duterte : Flûte traversière / Percussions [www.facebook.com/Ishkero](http://www.facebook.com/Ishkero) [[https://youtu.be/uVgFT27x23w](https://youtu.be/uVgFT27x23w)](https://youtu.be/uVgFT27x23w) **Oléma** est une auteure-compositrice-interprète de 25 ans dont le chemin musical s’est dessiné entre le Cameroun et la France. Aujourd’hui domiciliée à Paris, cette jeune artiste s’est faite connaître en sillonnant les clubs parisiens, chantant le jazz et la soul qu’elle affectionne. Décidant de revenir à son 1er amour, la musique folk, elle a rejoint le label Othantiq AA de Blick Bassy avec qui elle prépare son 1er album. C’est dans une formule guitare-voix qu’elle ouvrira la soirée. [www.facebook.com/IamOLEMA](http://www.facebook.com/IamOLEMA) [[https://youtu.be/mecxtKJwlj8](https://youtu.be/mecxtKJwlj8)](https://youtu.be/mecxtKJwlj8)

15€ tarif unique / Gratuit pour les adhérents de La CLEF

Une soirée organisée en partenariat avec nos voisins de Krispy Records avec trois jeunes pousses du jazz, mais pas que…

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:30:00