Cours Foch, le samedi 18 septembre à 15:00

Devenez membre d’une confrérie de pénitents, endossez sa couleur et partez à la chasse aux indices dans les rues d’Aubagne. Décryptez les 7 énigmes pour obtenir le code d’accès du refuge des Aubagnais de 1720. Une occasion pour jouer en famille avec smartphone ou papier. Décryptez des énigmes et trouvez le code d’accès au refuge des Aubagnais pour survivre à la Grande Peste de 1720 ! Cours Foch Cours maréchal Foch, 13400 aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

