Lestelle Festival 10ème édition Salle des fêtes Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Pour ce jour de fête nationale espagnole, à savoir la fête de la Hispanidad (l’Hispanité), le Lestelle Festival va honorer cette date avec un spectacle de flamenco traditionnel, totalement diffèrent de celui de vendredi.

Ana Lloris et sa troupe flamenca vont émerveiller à nouveau notre public avec un spectacle plein de passion et d’émotion. Les musiciens joueront un flamenco pur et puissant, les danseuses vont changer complètement son style de danse en même temps que ses robes pour régaler les spectateurs une fabuleuse soirée.

Les places pourront être réservés sur le site Hello Asso et aussi à la pharmacie de Lestelle Betharram.

Pour les renseignements, les gens pourront nous contacter par mail. 20 20 EUR.

Début : 2024-10-12 19:30:00

fin : 2024-10-12

Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festival.lestelle@gmail.com

