Lestelle Festival 10ème édition Salle des fêtes Lestelle-Bétharram, vendredi 11 octobre 2024.

Lestelle Festival 10ème édition Salle des fêtes Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Le groupe français « Baribal » ouvrira la soirée. Ces sont trois vertueux musiciens qui proposent un style de musique, qu’eux mêmes décrivent comme folk rock naturaliste.

Et après, la troupe flamenca, venant de Valence (Espagne) de la créatrice et danseuse Ana Lloris, composée par une autre danseuse, une chanteuse, un guitariste et un saxophoniste vont jouer son spectacle « Cuando el bolero se vuelve flamenco » (Quand le bolero devienne flamenco). Une belle pièce originale, très musicale, avec un flamenco moderne et attractif, avec des chansons, des boleros, très connues du grand public mais interprétés avec l’énergie et le style du flamenco.

Les places pourront être réservés sur le site Hello Asso et aussi à la pharmacie de Lestelle Betharram.

Pour les renseignements, les gens pourront nous contacter par mail. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 19:30:00

fin : 2024-10-11

Salle des fêtes Rue Soum Dat Castet

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine festival.lestelle@gmail.com

L’événement Lestelle Festival 10ème édition Lestelle-Bétharram a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay