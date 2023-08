BERNARD SELLAM and the BOYZ FROM THE HOOD Salle des fêtes Lestelle-de-Saint-Martory Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

https://www.jazzencomminges.com/billetterie BERNARD SELLAM and the BOYZ FROM THE HOOD concerts « Hors les murs » Jazz en Comminges l’occasion des 20 ans du Festival, l’association CLAP organise cet automne des concerts « Hors les murs » Après 35 ans de tournées à travers le monde (USA Canada Japon Amérique Latine Europe Inde) et 28 ans comme leader d’Awek, Bernard Sellam est heureux de vous présenter sa nouvelle formation : Un groupe conçut pour la scène et pour faire danser, dans la pure tradition Swing et Rhythm and Blues des années 50. Un véritable show vintage réalisé par cinq musiciens professionnels. Le répertoire a été écrit par les plus grands dans ce style : B.B. King, Johnny Guitar Watson, Lowell Fulson, Guitar Slim, Gatemouth Brown ou Louis Jordan. Mais le groupe se démarque surtout de par ses compositions originales écrites dans ce style. L’actualité pour 2023 c’est la sortie d’un premier album en distribution nationale. Album le plus diffusé en février et mars 2023 sur les radios du Collectif des Radios Blues. Une soirée dansante et très festive en perspective. Le line up :Bernard Sellam: Voix et Guitare, Eric « Church » Léglise: Basse et Vocal, Julien Bigey : Batterie, Franck Mottin : Sax Tenor, David Cayrou: Sax Baryton Salle des fêtes 31360 Lestelle-de-St-Martory Lestelle-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Détails Heure : 21:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lestelle-de-Saint-Martory Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 31360 Lestelle-de-St-Martory Ville Lestelle-de-Saint-Martory Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Lestelle-de-Saint-Martory

