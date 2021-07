Lestelle-Bétharram Sanctuaires de Bétharram Lestelle-Bétharram, Pyrénées-Atlantiques Lestelle-Bétharram, un sanctuaire, une chapelle et un calvaire emblématique Sanctuaires de Bétharram Lestelle-Bétharram Catégories d’évènement: Lestelle-Bétharram

Lieu de pèlerinage avec de belles décorations des XVIIème et XVIIIème siècles. La chapelle représentative de la période Art Déco abrite des reliques du Saint Fondateur de la congrégation. Le chemin de croix constitué de 15 oratoires de la 2nde moitié du XIXème siècle et achevés en 1873. L’ensemble est classé au titre des Monuments Historiques.

Venez découvrir un grand site de pèlerinage marial sur la voie jacquaire du Piémont. Sanctuaires de Bétharram place Saint Michel, 64800 Lestelle-Bétharram Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

